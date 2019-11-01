Лекавалье отказалась от выступления на этапе Гран-при во Франции
Французская фигуристка Лорин Лекавалье не выступит на этапе Гран-при Internationaux de France, который будет проходить в Гренобле (Франция), сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортсменка приняла решение об отказе по медицинским показателям. Пока неизвестно, какие именно проблемы возникли у французской фигуристки. Лекавалье ранее в календаре заявила участие в этапе Гран-при Rostelecom Cup, который будет проходить в Москве с 15 по 17 ноября. Пока неизвестно, сможет ли она выступить на этом этапе.
Во Франции на Internationaux de France Россию в одиночном женском катании будут представлять Алёна Косторная, Мария Сотскова и Алина Загитова. Соревнования стартуют уже сегодня, 1 ноября.
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