Лекавалье отказалась от выступления на этапе Гран-при во Франции

Французская фигуристка Лорин Лекавалье не выступит на этапе Гран-при Internationaux de France, который будет проходить в Гренобле (Франция), сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка приняла решение об отказе по медицинским показателям. Пока неизвестно, какие именно проблемы возникли у французской фигуристки. Лекавалье ранее в календаре заявила участие в этапе Гран-при Rostelecom Cup, который будет проходить в Москве с 15 по 17 ноября. Пока неизвестно, сможет ли она выступить на этом этапе.

Во Франции на Internationaux de France Россию в одиночном женском катании будут представлять Алёна Косторная, Мария Сотскова и Алина Загитова. Соревнования стартуют уже сегодня, 1 ноября.