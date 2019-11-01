Трусова: больше всего запомнилась поездка в Австралию, там потрогала коалу

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, когда начала смотреть фигурное катание, а также поделилась воспоминаниями о самой яркой поездке в карьере.
«По телевизору фигурное катание я начала смотреть достаточно поздно. Это была Олимпиада в 2014 году — Липницкая и Сотникова. С того момента я поняла, что я буду заниматься профессионально. Каникулы у меня три недели. И к концу уже невозможно — хочется на лёд. Сначала на тренировку, а когда немного покатаешься, хочется уже выступать.
Больше всего запомнилась, когда мы поехали в Австралию на первый мой юниорский «Гран-при». Мне там очень понравилось. Я там исполнила четверной сальхов в первый раз, хоть и с недокрутом. И потрогала коалу. В середине отпуска в этом году мы летали в Вену, потому что меня награждали как лучшего молодого спортсмена Европы. Это было что-то новое для меня, потому что там не надо было кататься, а надо было говорить. И кататься мне нравится больше», — сказала Трусова в интервью «Первому каналу».
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