Старший тренер сборной России по бобслею покинул пост, отработав лишь 5 месяцев

Президиум Федерации бобслея России принял решение снять Олега Соколова с поста старшего тренера национальной сборной. Эту должность специалист занимал всего пять месяцев, с мая 2019 года.



«Я прекращаю работу на посту старшего тренера сборной России по бобслею по решению президиума. Сейчас я жду протокол заседания, в котором будет указана точная причина моего отстранения или увольнения. Пока не увижу этот документ, я не могу говорить что-то конкретное», — приводит слова Соколова ТАСС.

С 2010 по 2012 год Соколов занимал пост главного тренера сборной России по бобслею. Специалист дважды (2018, 2019) выдвигал свою кандидатуру на пост президента федерации.



Кубок мира по бобслею стартует уже 29 ноября. Первый этап пройдёт на трассе в Парк-Сити (США).