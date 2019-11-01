Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Франции
Сегодня, 1 ноября, в Гренобле (Франция) стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.
Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная, Мария Сотскова и Алина Загитова. Косторная будет выступать четвёртой, Сотскова — восьмой, а Загитова — последней, 12-й, сообщает официальный сайт ISU.
У мужчин первым на лёд выйдет Антон Шулепов, седьмым — Сергей Воронов, 11-м — Александр Самарин. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят четвёртыми, Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин — седьмыми.
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Ритм-танец они продемонстрируют третьими.
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