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МОК и администрация Токио окончательно решили провести марафон ОИ-2020 в Саппоро

МОК и администрация Токио окончательно решили провести марафон ОИ-2020 в Саппоро
Другие / Лёгкая атлетика 0

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что власти японской столицы не будут препятствовать Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно переноса места проведения марафона на Олимпиаде 2020 года из Токио в Саппоро. При этом чиновница добавила, что не согласна с таким решением.

Такие меры продиктованы тем, что во время проведения Олимпиады в столице Японии ожидается аномальная жара, а марафон и спортивная ходьба являются одними из самых изнурительных дисциплин в лёгкой атлетике.

«Не можем согласиться с МОК, однако мы не будем препятствовать этому решению, поскольку последнее слово за ними», — приводит слова Коикэ AFP.

Саппоро является столицей провинции Хоккайдо — самой северной префектуры Японии. В период проведения Игр температура в Саппоро будет на 5-6 градусов ниже, чем в Токио.

Летние Олимпийские игры—2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

МОК планирует перенести марафон и спортивную ходьбу на ОИ из Токио в Саппоро

Источник: AFP

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