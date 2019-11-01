«Идите куда подальше!» Ягудин жёстко ответил на оскорбления из-за Хеллоуина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику, которая последовала в адрес его семьи из-за празднования Хеллоуина.
Ранее спортсмен и его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, опубликовали в «Инстаграме» фотографии и видео, на которых они вместе с двумя дочерьми наряжены в честь праздника, который каждый год отмечается 31 октября.
«Мы, русские, такое не празднуем! И детей не учим!» — написали Ягудину в комментариях.
«Русские, мы такое не празднуем! Не знал, что живу в такой среде! Не писали бы такое, русские они», — передразнил Алексей.
«По-моему, кто-то говорил, что он атеист. Не верить ни в Бога, ни в нечистую силу, а одеваться в служителей этой силы — странно!» — написали Ягудину его подписчики.
«Я срать хотел на то и на другое! Дети довольны, дети меня красили и готовили всё, это зачёт, остальное мне безразлично», — ответил олимпийский чемпион.
Видео доступно на странице Ягудина в «Инстаграме».
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