Непомнящий обменялся победами с Каруаной в матче за бронзу ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обменялся победами с американцем Фабиано Каруаной в первый день матча за третье место на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам Фишера в Норвегии. Счёт противостояния — 3-3.

В первой партии финала американец Уэсли Со и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью, а во второй Со белыми фигурами одержал победу и повёл 4,5:1,5. Матчи продолжатся сегодня, 1 ноября. Турнир завершится 2 ноября.

В полуфинале Непомнящий проиграл Со — 5-13, а Карлсен одолел Каруану — 12,5-7,5.

В апреле Международная шахматная федерация проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур.