16 тренеров по бобслею обвинили Соколова в злоупотреблении полномочиями

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что 16 специалистов обратились к президиуму организации с просьбой отстранить старшего тренера национальной команды Олега Соколова за злоупотребление полномочиями.

«Это решение было принято президиумом федерации на основании письма 16 тренеров. Они считают, что он злоупотребляет своим положением и принимает необъективные решения.

Олег — член президиума федерации. Я думаю, что он найдёт применение своим знаниям и умениям. Надеюсь, он правильно воспримет критику своих товарищей и будет продолжать продуктивно работать", — цитирует Аникину РИА «Новости».

С 2010 по 2012 год Соколов занимал пост главного тренера сборной России по бобслею. Специалист дважды (2018, 2019) выдвигал свою кандидатуру на пост президента федерации.

Кубок мира по бобслею стартует 29 ноября. Первый этап пройдёт на трассе в Парк-Сити (США).