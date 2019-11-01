Соколова завоевала бронзу чемпионата мира U23 по борьбе

В Будапеште (Венгрия) продолжается первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Вчера, 31 октября, были разыграны первые награды в женских соревнованиях. Бронзу в весовой категории до 50 кг завоевала россиянка Надежда Соколова, сообщает официальный сайт ФСБР.

Женская борьба. Чемпионат мира U23. Будапешт, Венгрия.

До 50 кг

1. Кика Кагата (Япония).

2. Зики Фенг (Китай).

3. Надежда Соколова (Россия) и Джейд Мари Дюфур (Канада).



До 55 кг

1. Ланнуан Люо (Китай).

2. Саки Игараси (Япония).

3. Андреа Беатрис Ана (Румыния) и Марина Седнева (Казахстан)...

9. Виктория Ваулина (Россия).



До 59 кг

1. Юмека Танабе (Япония).

2. Анастасия Ничита (Молдова).

3. Тианна Грейс Кеннет (Канада) и Ангелина Лысяк (Украина)...

5. Алёна Сангадиева (Россия).



До 68 кг

1. Масако Фуруити (Япония).

2. Майси Эллен Килти (США).

3. Наталия Ивона Стрзалка (Польша) и Ийнгинг Ванг (Китай)...

10. Вусала Парфианович (Россия).



До 76 кг

1. Палиха Палиха (Китай).

2. Юка Кагами (Япония).

3. Уи Чанг (Тайвань) и Айпери Медет Кызы (Кыргызстан)...

12. Кристина Шумова (Россия).