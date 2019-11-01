Сотникова: музыка для фигуристов на первом месте

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова отметила, насколько важным является выбор музыки для прокатов.

«Музыка для фигуристов на первом месте. Нужно её чувствовать. Надо быть единым целым с музыкой. Конечно, следует выбирать мелодию по душе. Ведь потом тебе предстоит под неё кататься, выступать, соревноваться.

Если музыка не нравится, не в радость будет что-то под неё делать. А когда живёшь с музыкой, это совершенно другое.

Нет, одна и та же песня не надоедает. Мы стараемся быть одним целым с музыкой на соревнованиях и на шоу», – сказала Сотникова в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Сегодня, 1 ноября, в Гренобле (Франция) стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию.