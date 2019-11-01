Трусова: тройной аксель? Мне легче даются зубцовые прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о технике исполнения сложных прыжков.

«Тройной аксель по-другому прыгается, с переднего хода. И по-другому нужно поворачиваться. Мне легче даются зубцовые прыжки — ставишь ногу, и тебя выталкивает лёд.

За кого болела на чемпионате мира? У мужчин — за Нейтана Чена. У девочек не могу ни за кого болеть, а в парах и в танцах просто поддерживаю всех наших», — заявила Трусова в интервью Первому каналу.

Ранее 15-летняя спортсменка стала победительницей этапа Гран-при Канады — Skate Canada. Невзирая на падение в короткой программе, Трусова установила два новых мировых рекорда. Другая россиянка — Евгения Медведева заняла пятое место.

Сегодня, 1 ноября, в Гренобле (Франция) стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию.