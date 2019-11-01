Трусова: тройной аксель? Мне легче даются зубцовые прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о технике исполнения сложных прыжков.
«Тройной аксель по-другому прыгается, с переднего хода. И по-другому нужно поворачиваться. Мне легче даются зубцовые прыжки — ставишь ногу, и тебя выталкивает лёд.
За кого болела на чемпионате мира? У мужчин — за Нейтана Чена. У девочек не могу ни за кого болеть, а в парах и в танцах просто поддерживаю всех наших», — заявила Трусова в интервью Первому каналу.
Ранее 15-летняя спортсменка стала победительницей этапа Гран-при Канады — Skate Canada. Невзирая на падение в короткой программе, Трусова установила два новых мировых рекорда. Другая россиянка — Евгения Медведева заняла пятое место.
Сегодня, 1 ноября, в Гренобле (Франция) стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию.
- 1 ноября 2019
-
12:55
-
12:42
-
11:32
-
10:36
-
10:25
-
09:52
-
09:51
-
09:13
-
09:12
-
00:47
-
00:34
-
00:10
- 31 октября 2019
-
22:01
-
21:19
-
21:01
-
20:43
-
20:20
-
19:50
-
19:22
-
19:22
-
18:58
-
18:36
-
18:22
-
18:19
-
17:21
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:33
-
14:37
-
14:13
-
13:40
-
13:17
-
13:07
-
12:55