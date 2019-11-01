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Качанова установила рекорд на дистанции 1000 м на ЧР по конькобежному спорту

Качанова установила рекорд на дистанции 1000 м на ЧР по конькобежному спорту
Другие / Конькобежный спорт 0

Бронзовый призёр чемпионата мира в командном спринте Дарья Качанова заняла первое место на дистанции 1000 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Коломне.

Время Качановой — 1 минута 14,70 секунды. Это рекордное время для катка. Серебро завоевала Екатерина Шихова (1.15,02). Третьей стала Ольга Фаткулина (1.15,37).

Ранее рекорд катка на этой дистанции принадлежал олимпийской чемпионке Йорин тер Морс из Нидерландов — (1.14,73). Достижение было установлено 12 февраля 2016 года.

Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2019/20.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Женщины. Дистанция 1000 м

1. Дарья Качанова — 1.14,70 (рекорд катка)
2. Екатерина Шихова — 1.15,02
3. Ольга Фаткулина — 1.15,37.

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