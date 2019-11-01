Глейхенгауз — о показательном номере Загитовой: эту историю должны понять все

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от нового показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Ранее 17-летняя фигуристка представила показательный номер, с которым будет выступать в сезоне-2019/20. Он посвящён матери Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни летом 2019 года.
«Моя мама много времени провела, занимаясь со всеми нашими спортсменами, в частности с Алиной. Это честь, что номер-посвящение моей маме будет исполнять именно она. Хочу, чтобы этот номер был понятен людям со всего мира.
Неважно, на каком языке ты говоришь, какие у тебя традиции, цвет кожи. Эта история должна быть понятна любому человеку. Благодарен судьбе, что у меня есть возможность передать хореографией свою идею, чувства, что я могу показать их через свою любимую работу. И что у меня есть такая замечательная спортсменка, которая может передать то, что я хочу сказать людям», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
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