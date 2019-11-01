Конькобежец Кулижников завоевал золото на чемпионате России на дистанции 1000 м

Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Турнир проходит в Коломне.
Кулижников пробежал дистанцию за 1 минуту 08,63 секунды. Вторым стал Виктор Муштаков (1.10,132). Третье место занял Артём Арефьев (1.10,137).
Ранее у женщин золотую награду выиграла бронзовый призёр чемпионата мира в командном спринте Дарья Качанова, установив рекорд катка в Коломне. Серебро завоевала Екатерина Шихова. Призовую тройку замкнула Ольга Фаткулина.
Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира—2019/20.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Мужчины. Дистанция 1000 м
1. Павел Кулижников — 1.08,63
2. Виктор Муштаков — 1.10,132
3. Артём Арефьев — 1.10,137.
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