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Конькобежец Кулижников завоевал золото на чемпионате России на дистанции 1000 м

Конькобежец Кулижников завоевал золото на чемпионате России на дистанции 1000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Турнир проходит в Коломне.

Кулижников пробежал дистанцию за 1 минуту 08,63 секунды. Вторым стал Виктор Муштаков (1.10,132). Третье место занял Артём Арефьев (1.10,137).

Ранее у женщин золотую награду выиграла бронзовый призёр чемпионата мира в командном спринте Дарья Качанова, установив рекорд катка в Коломне. Серебро завоевала Екатерина Шихова. Призовую тройку замкнула Ольга Фаткулина.

Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира—2019/20.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Мужчины. Дистанция 1000 м

1. Павел Кулижников — 1.08,63
2. Виктор Муштаков — 1.10,132
3. Артём Арефьев — 1.10,137.

Качанова установила рекорд на дистанции 1000 м на ЧР по конькобежному спорту
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