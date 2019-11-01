Сборная Новой Зеландии по регби обыграла Уэльс и завоевала бронзу Кубка мира

Регбисты сборной Новой Зеландии завоевали бронзовые награды на Кубке мира, который проходит в Японии. В матче за третье место новозеландцы нанесли поражение команде Уэльса со счётом 40:17.
В составе победителей 15 очков заработал Ричи Моунга (1 попытка, 5 реализаций), 10 очков в активе Бена Смита (2 попытки), по 5 очков набрали Джо Муди, Бьюден Барретт и Райан Кротти, сделавшие по одной попытке.
Сборная Новой Зеландии является трёхкратным победителем Кубка мира (1987, 2011, 2015) и единственной командой, которая смогла завоевать трофей дважды подряд.
Финал между командами Англии и ЮАР состоится завтра, 2 ноября.
Всего в турнире стартовали 20 команд, которые были поделены на четыре группы. Сборной России не удалось выйти в плей-офф. Турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится в Иокогаме.
- 1 ноября 2019
-
15:30
-
15:20
-
14:56
-
14:16
-
13:55
-
12:55
-
12:42
-
11:32
-
10:36
-
10:25
-
09:52
-
09:51
-
09:13
-
09:12
-
00:47
-
00:34
-
00:10
- 31 октября 2019
-
22:01
-
21:19
-
21:01
-
20:43
-
20:20
-
19:50
-
19:22
-
19:22
-
18:58
-
18:36
-
18:22
-
18:19
-
17:21
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:33
-
14:37