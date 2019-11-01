Сборная Новой Зеландии по регби обыграла Уэльс и завоевала бронзу Кубка мира

Регбисты сборной Новой Зеландии завоевали бронзовые награды на Кубке мира, который проходит в Японии. В матче за третье место новозеландцы нанесли поражение команде Уэльса со счётом 40:17.

В составе победителей 15 очков заработал Ричи Моунга (1 попытка, 5 реализаций), 10 очков в активе Бена Смита (2 попытки), по 5 очков набрали Джо Муди, Бьюден Барретт и Райан Кротти, сделавшие по одной попытке.

Сборная Новой Зеландии является трёхкратным победителем Кубка мира (1987, 2011, 2015) и единственной командой, которая смогла завоевать трофей дважды подряд.

Финал между командами Англии и ЮАР состоится завтра, 2 ноября.

Всего в турнире стартовали 20 команд, которые были поделены на четыре группы. Сборной России не удалось выйти в плей-офф. Турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится в Иокогаме.