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Белорусский легкоатлет временно отстранён из-за подозрения в допинге

Белорусский легкоатлет временно отстранён из-за подозрения в допинге
Другие / Лёгкая атлетика 0

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом информирует сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

В пробе 23-летнего спортсмена был найден фуросемид.

Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор.

Ранее стало известно, что суд Парижа 13 января начнёт слушание дела бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака и его сына Папы Массаты Диака.

Ламин Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. Он обвиняется в получении и даче взяток, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Следователи считают, что Папа Массата Диак находился в центре коррупционной схемы.

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