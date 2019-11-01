Косторная дважды выполнила тройной аксель на тренировке перед Гран-при Франции

Двукратный призёр чемпионата России Алёна Косторная дважды в чистом виде исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед стартом этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция).

Сегодня, 1 ноября, 16-летней Косторной удались две попытки тройного акселя, один из элементов был исполнен в каскаде с двойным тулупом. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе должна исполнить один тройной аксель, в произвольной — два.

Для Косторной этап Гран-при в Гренобле станет дебютом во взрослой серии. В 2018 году Алёна одержала победу в юниорском финале.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировке в пятницу откатала программу без ошибок.

Помимо Косторной и Загитовой в Гренобле также выступит Мария Сотскова.