Косторная дважды выполнила тройной аксель на тренировке перед Гран-при Франции
Двукратный призёр чемпионата России Алёна Косторная дважды в чистом виде исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед стартом этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция).
Сегодня, 1 ноября, 16-летней Косторной удались две попытки тройного акселя, один из элементов был исполнен в каскаде с двойным тулупом. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе должна исполнить один тройной аксель, в произвольной — два.
Для Косторной этап Гран-при в Гренобле станет дебютом во взрослой серии. В 2018 году Алёна одержала победу в юниорском финале.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировке в пятницу откатала программу без ошибок.
Помимо Косторной и Загитовой в Гренобле также выступит Мария Сотскова.
Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Франции
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