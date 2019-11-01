Ягудин — о последствиях празднования Хеллоуина: открытый перелом хвоста!

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, выступая в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», сломал хвост. Ягудин исполняет одну из главных ролей – Мышиного короля. Неприятный инцидент произошёл на спектакле после празднования Хеллоуина.

«Более 100 спектаклей «Щелкунчик» позади, и такое несчастье сегодня! Открытый перелом хвоста! Крыса выбыла на неопределённый срок. Проклятье из-за празднования Хеллоуина», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Ягудина в «Инстаграме».

Ранее спортсмен и его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, опубликовали в «Инстаграме» фотографии и видео, на которых они вместе с дочерьми празднуют Хеллоуин, который каждый год отмечается в ночь на 31 октября. Пост был раскритикован болельщиками.