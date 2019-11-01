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Дзюдоисты Пичкалёва и Абдулаев завоевали золото ЧЕ U23

Дзюдоисты Пичкалёва и Абдулаев завоевали золото ЧЕ U23
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские дзюдоисты завоевали три медали на юниорском чемпионате Европы U23, который проходит в Ижевске.

Среди девушек в весовой категории до 48 килограммов победу одержала россиянка Дарья Пичкалёва, которая в финальной схватке нанесла поражение испанке Миреле Лапуэрте Комас.

В этой же категории россиянка Кристина Булгакова не смогла пробиться в число призёров, уступив в четвертьфинале итальянке Софии Петитто.

В мужском финале в весовой категории до 60 кг встретились два россиянина. Рамазан Абдулаев одержал победу над Аюбом Блиевым на восьмой минуте дополнительного периода.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 3 ноября. Разыгрываются 14 комплектов наград, борьбу за которые ведут 235 спортсменов из 33 стран.

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