Дзюдоисты Пичкалёва и Абдулаев завоевали золото ЧЕ U23

Российские дзюдоисты завоевали три медали на юниорском чемпионате Европы U23, который проходит в Ижевске.

Среди девушек в весовой категории до 48 килограммов победу одержала россиянка Дарья Пичкалёва, которая в финальной схватке нанесла поражение испанке Миреле Лапуэрте Комас.

В этой же категории россиянка Кристина Булгакова не смогла пробиться в число призёров, уступив в четвертьфинале итальянке Софии Петитто.

В мужском финале в весовой категории до 60 кг встретились два россиянина. Рамазан Абдулаев одержал победу над Аюбом Блиевым на восьмой минуте дополнительного периода.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 3 ноября. Разыгрываются 14 комплектов наград, борьбу за которые ведут 235 спортсменов из 33 стран.