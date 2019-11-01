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Фигурист Самарин уступил только Чену в короткой программе на Гран-при Франции

Фигурист Самарин уступил только Чену в короткой программе на Гран-при Франции
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный чемпион мира, американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Вторым стал россиянин Александр Самарин, который уверенно исполнил четверной лутц в каскаде и сольный четверной флип, а также допустил небольшую ошибку при приземлении с тройного акселя. Личный рекорд в короткой программе Александр улучшил сразу на 7 баллов.

Третьим неожиданно стал француз Кевин Аймоз, опередивший и японца Сёму Уно, и Мориса Квителашвили из Грузии, и россиянина Сергея Воронова.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 102,48.
2. Александр Самарин (Россия) – 98,48.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 82,50…
7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60…
11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 3-й этап, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
01 ноября 2019, пятница. 16:40 МСК
Окончено
1
Нэйтан Чен
США
102.48
2
Александр Самарин
Россия
98.48
3
Кевин Аймоз
Франция
82.50
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