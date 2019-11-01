Загитова примет участие в шоу Art on ice на Тайване

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в шоу Art on ice, которое в 2020 году пройдёт на Тайване. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



Также в мероприятии примут участие Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Ещё одним подтверждённым участником шоу стал испанец Хавьер Фернадес.



Ходят слухи, что в Тайвань отправится и Евгения Медведева, однако официального подтверждения эта информация не получила.



Напомним, 17-летняя Загитова — единственная фигуристка в истории, которая сумела выиграть все возможные титулы.



Art on ice пройдёт в апреле 2020 года. Ориентировочное время проведения с 10-го по 12-е число.