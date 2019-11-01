Самарин первым из россиян выполнил четверные лутц и флип в короткой программе

Российский фигурист Александр Самарин с личным рекордом стал вторым в короткой программе на третьем этапе Гран-при во Франции. Александр уступил всего 4 балла двукратному чемпиону мира американцу Нэйтану Чену. Отрыв от преследователей – 16 баллов.



Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный четверной флип, что ранее не делал ни один российский фигурист в короткой программе. Подвёл Александра только тройной аксель, при приземлении с которого он допустил ошибку.

По оценке за технику Самарин уступил Чену 0,84 балла. За прокат Самарин получил 98,48 балла. Ранее личный рекорд Александра составлял 91,97 балла. После той короткой программы Самарин стал серебряным призёром чемпионата Европы – 2019.

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