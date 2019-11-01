Самарин: допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал прокат короткой программы на третьем этапе Гран-при в Гренобле. Самарину впервые удалось чисто исполнить в короткой программе два четверных — лутц и флип, но ошибка на приземлении с тройного акселя помешала ему набрать «гроссмейстерские» 100 баллов и выиграть у двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена из США.

«Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать заветную „гроссмейстерскую“ сумму. Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных, по-моему, это было неверным моим решением.

Я понимал, что Чен уже наработал себе имя и теперь оно работает на него. Я же пока работаю над собой, и ошибка на акселе ясно дала понять — максимума я пока не могу показать. Да, два четверных прибавляют уверенности и встряхивают, но после них надо держаться до конца программы», — приводит слова Самарина ТАСС.