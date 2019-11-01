Пападакис и Сизерон обновили рекорд мира в ритмическом танце в Гренобле

Французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон захватил лидерство после ритмического танца на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле. Хозяева льда обновили мировой рекорд, получив от судей 88,69 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Пападакис и Сизерону: на чемпионате мира — 2019 они получили 88,42 балла.
Вторые после ритмического танца — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третьи — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – на пятом месте перед произвольным танцем. Россияне получили лучшую оценку в сезоне, которая лишь на 0,44 балла ниже их личного рекорда.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,69.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 80,69.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 79,65…
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05.
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