Пападакис и Сизерон обновили рекорд мира в ритмическом танце в Гренобле

Французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон захватил лидерство после ритмического танца на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле. Хозяева льда обновили мировой рекорд, получив от судей 88,69 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Пападакис и Сизерону: на чемпионате мира — 2019 они получили 88,42 балла.

Вторые после ритмического танца — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третьи — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – на пятом месте перед произвольным танцем. Россияне получили лучшую оценку в сезоне, которая лишь на 0,44 балла ниже их личного рекорда.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,69.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 80,69.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 79,65…

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05.