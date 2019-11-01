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Мужская сборная России сыграла вничью с Англией на командном ЧЕ по шахматам

Мужская сборная России сыграла вничью с Англией на командном ЧЕ по шахматам
Другие / Шахматы 0

На командном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Батуми (Грузия), состоялись очередные матчи. Мужская сборная России сыграла вничью со сборной Англии со счётом 2:2.

Дмитрий Андрейкин чёрными фигурами уступил Майклу Адамсу, Никита Витюгов белыми обыграл Люка Макшейна. Партии Кирилл Алексеенко (чёрные) — Дэвид Хауэлл, Максим Матлаков (белые) — Гавейн Джонс завершились вничью.

По итогам восьми туров сборная России на турнире набрала 13 очков. В активе россиян пять побед и три ничьи. Российские шахматисты возглавляют турнирную таблицу вместе с представителями Украины. Следующий тур будет проходить завтра, 2 ноября.

В предыдущем туре сборная России сыграла вничью с командой Германии — 2:2.

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