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Сборная России по хоккею на траве уступила Индии в квалификации ОИ-2020

Сборная России по хоккею на траве уступила Индии в квалификации ОИ-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по хоккею с мячом потерпела поражение в первом квалификационном матче Олимпийских игр — 2020. Со счётом 2:4 российские хоккеисты уступили сборной Индии.

В составе сборной России голами отметились Андрей Кураев и Семен Матковский. За Индию забивали Харманприт Сингх, Мандип Сингх (дважды) и Сомварпет Сунил.

Напомним, это финальный этап отбора на Олимпиаду. Команда, победившая по сумме двух матчей, выступит на Играх в Токио в следующем году. Интересно, что ответная встреча также пройдёт на поле индийской сборной. Команды выяснят победителя в субботу, 2 ноября.

Мужская сборная России по хоккею на траве ранее ни разу не принимала участия в Играх. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

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