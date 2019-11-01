Российская фигуристка оторвала у партнёра пуговицу во время проката. Видео

Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получил 1 балл штрафа за оторвавшуюся пуговицу на костюме партнёра во время ритмического танца на этапе Гран-при во Франции. Вставая в финальную позу, Тиффани движением руки зацепила пуговицу на жилете партнёра и случайно её оторвала. Несмотря на снятый балл за нарушение целостности костюма, российские танцоры получили свои лучшие оценки в сезоне — 75,05 балла.

«Сегодня мы прокатались неплохо, но досадно, что балл сняли за костюм — слетела пуговица. Я сначала даже не заметил, но потом краем глаза углядел, как кто-то из судейской бригады начал на что-то на льду показывать. В произвольной программе на костюме пуговиц не будет», — приводит слова Гурейро ТАСС.

В прошлом сезоне Загорски и Гурейро не сумели отобраться в сборную страны на чемпионате России из-за развязавшегося шнурка партнёра.

Видео доступно на сайте Первого канала.