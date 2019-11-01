Косторная обыграла Загитову в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции. Косторная впервые исполнила тройной аксель в короткой программе. Ранее ученица Этери Тутберидзе исполняла этот элемент только в произвольном прокате. По оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 балл штрафа за излишнюю продолжительность программы.

Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — 11-я.



Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 76,55.

2. Алина Загитова (Россия) – 74,24.

3. Мэрайя Белл (США) – 70,25…

11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38.