Косторная обыграла Загитову в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции. Косторная впервые исполнила тройной аксель в короткой программе. Ранее ученица Этери Тутберидзе исполняла этот элемент только в произвольном прокате. По оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 балл штрафа за излишнюю продолжительность программы.
Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — 11-я.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) – 76,55.
2. Алина Загитова (Россия) – 74,24.
3. Мэрайя Белл (США) – 70,25…
11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38.
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