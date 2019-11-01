Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции. Косторная впервые исполнила тройной аксель в короткой программе. Ранее ученица Этери Тутберидзе исполняла этот элемент только в произвольном прокате. По оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 балл штрафа за излишнюю продолжительность программы.

Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — 11-я.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 76,55.
2. Алина Загитова (Россия) – 74,24.
3. Мэрайя Белл (США) – 70,25…
11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 3-й этап, Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
01 ноября 2019, пятница. 20:15 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
76.55
2
Алина Загитова
Россия
74.24
3
Мэрайя Белл
США
70.25
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019