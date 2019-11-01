Тройной аксель Косторной в победной короткой программе в Гренобле. Видео

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла короткую программу на дебютном этапе Гран-при среди взрослых, который проходит в Гренобле (Франция). Косторная впервые исполнила тройной аксель в короткой программе. Ранее ученица Этери Тутберидзе исполняла этот элемент только в произвольной программе.
Однако итоговая оценка Алёны оказалась на 0,7 балла ниже, чем на предсезонном турнире Finlandia Trophy. Виной тому тот самый аксель, в котором судьи усмотрели недокрут, за что спортсменка получила отрицательную оценку уровня исполнения (GOE). Исполнение тройного лутца и каскада тройной флип — тройной тулуп не вызвало нареканий у судей.
Зато компоненты оказались далеко не столь высоки, как ожидалось: ни одной оценки 9 баллов.
Видео доступно на сайте Первого канала.
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