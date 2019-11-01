Загитова ошиблась на каскаде и не уложилась по времени в Гренобле. Видео
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова уступила более молодой подруге по группе Этери Тутберидзе в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному в Гренобле (Франция). Алину подвёл коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер, на котором судьи усмотрели неверное ребро на первом прыжке и недокрут на втором. Двойной аксель и тройной флип не вызвали нареканий у арбитров.
По технической оценке Загитова уступила Косторной 4,66 балла, а по оценке за компоненты Алина превзошла Алёну на 3,35 балла. Все компоненты у Загитовой выше 9 баллов. Кроме того, Алина получила 1 балл штрафа за излишнюю продолжительность программы.
Видео короткой программы Алины Загитовой доступно на сайте Первого канала.
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
- 1 ноября 2019
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