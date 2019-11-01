Российские пары лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Российские спортивные пары занимают первое и второе места после короткой программы на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле (Франция).
Лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые на 5 баллов улучшили личный рекорд, установленный на этапе Гран-при в США. Второе место занимают дебютанты серии Гран-при среди взрослых Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на 5 баллов опережающие преследователей из США — пару Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер.
Произвольную программу спортивные пары покажут 2 ноября.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 76,59.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77.
3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер (США) – 68,65.
- 1 ноября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:27
-
22:56
-
22:35
-
22:18
-
21:48
-
21:35
-
21:19
-
21:06
-
20:27
-
20:03
-
19:16
-
18:59
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:51
-
16:38
-
15:30
-
15:20
-
14:56
-
14:16
-
13:55
-
12:55
-
12:42
-
11:32
-
10:36
-
10:25
-
09:52
-
09:51
-
09:13
-
09:12
-
00:47