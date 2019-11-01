Российские пары лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Российские спортивные пары занимают первое и второе места после короткой программы на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле (Франция).

Лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые на 5 баллов улучшили личный рекорд, установленный на этапе Гран-при в США. Второе место занимают дебютанты серии Гран-при среди взрослых Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на 5 баллов опережающие преследователей из США — пару Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер.

Произвольную программу спортивные пары покажут 2 ноября.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Спортивные пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 76,59.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77.

3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер (США) – 68,65.