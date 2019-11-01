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Российские пары лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Российские пары лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
Другие / Фигурное катание 0

Российские спортивные пары занимают первое и второе места после короткой программы на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле (Франция).

Лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые на 5 баллов улучшили личный рекорд, установленный на этапе Гран-при в США. Второе место занимают дебютанты серии Гран-при среди взрослых Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на 5 баллов опережающие преследователей из США — пару Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер.

Произвольную программу спортивные пары покажут 2 ноября.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 76,59.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77.
3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер (США) – 68,65.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 3-й этап, Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
01 ноября 2019, пятница. 22:10 МСК
Окончено
1
Россия
76.59
2
Россия
73.77
3
США
68.65
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