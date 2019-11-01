Звёздный игрок NFL назвал замужнюю журналистку «деткой» в прямом эфире

Известный игрок в американский футбол Джимми Гаропполо отметился неоднозначным поведением в ходе послематчевого интервью, которой транслировалось в прямом эфире.



На вопрос журналистки Эрин Эндрюс «Каково это, чувствовать себя непобедимым», он дал ответ «Чувствую себя отлично, детка».

Видео доступно в официальном «твиттере» Fox Sports: NFL.



Стоит отметить, что интервью у Джимми брали после того, как его команда «Сан Франциско» сумела продлить и без того впечатляющую победную серию до восьми матчей, а сам Гаропполо стал одним из главных героев встречи с «Аризоной».



Интересно, что Эндрюс замужем за профессиональным хоккеистом Джарретом Строллом. Впрочем, фразу Гаропполо она, кажется, восприняла с юмором.