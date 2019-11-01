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У игрока NFL шесть лет росла опухоль на голове. Клуб говорил, что всё в порядке

У игрока NFL шесть лет росла опухоль на голове. Клуб говорил, что всё в порядке
Другие / Прочие виды спорта 0

Игрок в американский футбол из клуба «Вашингтон Редскинз» Трент Уильямс сделал заявление, в котором упрекнул свою команду в бездействии. На протяжении шести лет у Уильямса росла шишка на голове, которая оказалась раковой опухолью. И лишь по случайности операция была проведена до начала метастазов и спортсмену не потребовалась химиотерапия.

«Это был рак. У меня был рак. Из моего черепа была удалена опухоль, которая крепилась к нему. Это достаточно серьёзно на секундочку. Доктора рассказали мне страшные вещи. С этим нельзя было играть. Теперь мои взгляды на жизнь изменились.

За шесть лет ни у кого не было времени даже попытаться понять, что со мной происходит. Футбол был важнее. И для меня тоже. Ведь мне сказали, что это что-то несерьёзное, я и не сомневался. Но годы шли, и шишка продолжала расти. Ничего не болело. И те люди, которым я доверял, говорили, что всё в порядке», — приводит слова Уильямса ESPN.

Врачи команды просили Уильямса дождаться межсезонья, но он пошёл на операцию зимой и успел избежать метастазов и химиотерапии, что значительно сократило бы его жизнь.

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