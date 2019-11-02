Вдова рассказала, что сгубило жизнь знаменитого финского лыжника Мюллюля

Вдова лыжника Мики Мюллюля Суви Паавола сообщила, что ей было известно о допинге мужа перед чемпионатом мира 2001 года. Тогда олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Мюллюля был дисквалифицирован на 2 года за применение запрещённых препаратов вместе с большей частью сборной Финляндии.
«Конечно, я знала о допинге. Мне было хорошо известно, что происходило в мире спорта. Здесь не было ничего нового или удивительного. После чемпионата мира — 2001 карьера Мюллюля завершилась, и в нашей жизни стал доминировать алкоголь. Это ужасно. Это болезнь, от которой страдает вся семья. Все страдают. Я тоже пила, чтобы научиться понимать эту болезнь. Это подлая болезнь, когда вы всегда видите смерть в белых глазах», — приводит слова вдовы Мюллюля Svenska.yle.
Мюллюля умер летом 2011 года в возрасте 41 года.
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