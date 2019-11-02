Бывшего вице-президента ОКР освободили из-под стражи в США до суда

Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома. Билалов дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США.
«Он был освобождён из-под стражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решён федеральным иммиграционным судом», – приводят слова представителя ICE «Ведомости».
Напомним, Билалов является бывшим главой компании «Курорты Северного Кавказа». Он был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. В начале 2013 года посетивший олимпийскую стройку президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал Билалова, чья компания отвечала за проект. Завершение работ в итоге было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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