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Бывшего вице-президента ОКР освободили из-под стражи в США до суда

Бывшего вице-президента ОКР освободили из-под стражи в США до суда
Другие / Прочие виды спорта 0

Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома. Билалов дал исчерпывающие ответы на все вопросы американских властей и в ближайшее время оформит все необходимые документы, чтобы остаться в США.

«Он был освобождён из-под стражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решён федеральным иммиграционным судом», – приводят слова представителя ICE «Ведомости».

Напомним, Билалов является бывшим главой компании «Курорты Северного Кавказа». Он был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. В начале 2013 года посетивший олимпийскую стройку президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал Билалова, чья компания отвечала за проект. Завершение работ в итоге было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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