Авербух оценил шансы Самарина победить Чена на этапе Гран-при Франции

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года хореограф Илья Авербух оценил выступления Александра Самарина и Дмитрия Алиева на третьем этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

Самарин стал вторым, Алиев — третьим. Победу в короткой программе одержал американец Нэйтан Чен.

«Очень рад за Сашу Самарина, за его хорошее выступление, очень жаль, что не получилось совсем идеально откатать, небольшая ошибка на тройном акселе не позволила ему набрать «гроссмейстерские» 100 баллов. Но вообще, мальчики в этом году вселяют осторожный оптимизм — и Дима Алиев, и Самарин показывают хорошие прокаты. Но будем ждать произвольной программы.

Шансы Самарина победить Чена? Думаю, Саше надо справиться прежде всего с собой, Чен на данный момент сильнее, если он сам не будет много ошибаться, обойти его на этом турнире будет практически невозможно. У него большое количество четверных прыжков, но он тоже катается не очень стабильно. Если допустит ошибки, обойти его будет под силу», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Мужчины представят произвольную программу сегодня, 2 ноября.

Самарин: допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть