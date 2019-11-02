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Тарасова хочет снять запрет на четверные прыжки в короткой программе фигуристок

Тарасова хочет снять запрет на четверные прыжки в короткой программе фигуристок
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила мнение, что запрет на исполнение прыжков в четыре оборота в короткой программе в женских соревнованиях замедляет прогресс фигурного катания.

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе. Девушкам разрешается выполнять в короткой программе другой прыжок повышенной сложности — тройной аксель.

«Четверные прыжки в короткой программе запрещены, причём непонятно почему. Это невыгодно для развития фигурного катания. Наши девочки из группы Этери Тутберидзе опережают время, и почему им надо стоять на месте? Чтобы их в короткой программе укусили?» — цитирует Тарасову ТАСС.

На текущий момент две российские фигуристки владеют прыжками в четыре оборота — Александра Трусова и Анна Щербакова.

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