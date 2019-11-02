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ФФККР объяснила, за что Загитова получила штраф на этапе Гран-при во Франции

ФФККР объяснила, за что Загитова получила штраф на этапе Гран-при во Франции
Другие / Фигурное катание 0

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объяснила, за что судьи оштрафовали олимпийскую чемпионку Алину Загитову на 1 балл в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

«У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение», — говорится на сайте ФФККР.

Ранее отмечалось, что Алина была оштрафована за излишнюю продолжительность программы.

Короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции выиграла российская фигуристка Алёна Косторная. По оценке за технику она опередила Загитову. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.

Загитова ошиблась на каскаде и не уложилась по времени в Гренобле. Видео
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