Россиянка Кудашова завоевала золото на чемпионате Европы по тхэквондо в Италии

Россиянка Татьяна Кудашова одержала победу на чемпионате Европы по тхэквондо. Соревнования проходят в Бари, Италия.

Кудашова, выступающая в весовой категории до 53 кг, в финале взяла верх над представительницей Турции Зелихой Агрис.

Ещё одну медаль в первый соревновательный день выиграла россиянка Елизавета Ряднинская. Она стала бронзовым призёром в категории до 49 кг.

Турнир завершится завтра, 3 ноября.

Состав сборной России по тхэквондо на чемпионате Европы в Бари:

Мужчины Михаил Артамонов (до 58 кг), Болат Изутдинов (до 63 кг), Алексей Денисенко (до 68 кг), Антон Котков (до 80 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг).

Женщины Елизавета Ряднинская (до 49 кг), Татьяна Кудашова (до 53 кг), Елена Кривейченко (до 57 кг), Карина Жданова (до 67 кг), Полина Хан (свыше 67 кг).