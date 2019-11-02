Роднина — о Тутберидзе: и результат, и добрый тренер — так не бывает

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала жёсткие методы работы тренера Этери Тутберидзе.

«Фигурное катание — один из самых травматичных видов спорта. И если выполнять сложные элементы не слишком внимательно, можно получить травму. И часто люди не понимают этого, и за определённой жёсткостью видят проблему.

Когда вы идёте на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер.

Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат — это большое тренерское искусство», — приводит слова Родниной «Национальная служба новостей».