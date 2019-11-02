Американский журналист восхищён катанием Косторной
Американский журналист Джеки Вонг выразил восхищение выступлением российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле, Франция. Он назвал её катание одним из лучших в мире.
«Катание Косторной — одно из лучших в мире. И она может ещё прибавить. До сих пор не могу поверить в её оценки за короткую программу», — написал Вонг в «Твиттере».
Косторная выиграла короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции. По оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 балл штрафа. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.
Тройной аксель Косторной в победной короткой программе в Гренобле. Видео
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