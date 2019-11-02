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Тарасова: Медведева — великая, в отличие от публики, пишущей всякое дерьмо

Тарасова: Медведева — великая, в отличие от публики, пишущей всякое дерьмо
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила сожаление по поводу того, что фигуристки вынуждены уступать более молодым конкуренткам, так и не проявив себя до конца. В качестве примера она привела Евгению Медведеву. Кроме того, известный специалист считает, что двукратная чемпионка Европы и мира сталкивается с незаслуженной критикой болельщиков.

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и уходить. Уважаю Женю Медведеву, которая приняла такое решение и делает всё, чтобы выбраться из этого колодца. Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», — цитирует Тарасову Sport24.

Медведева является двукратной чемпионкой Европы и мира. На Олимпиаде она завоевала два серебра – в командных соревнованиях и в личном первенстве, где уступила другой россиянке – Алине Загитовой. После этого Медведева приняла решение сменить тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду.

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