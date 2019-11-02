Тарасова: Медведева — великая, в отличие от публики, пишущей всякое дерьмо

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила сожаление по поводу того, что фигуристки вынуждены уступать более молодым конкуренткам, так и не проявив себя до конца. В качестве примера она привела Евгению Медведеву. Кроме того, известный специалист считает, что двукратная чемпионка Европы и мира сталкивается с незаслуженной критикой болельщиков.
«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и уходить. Уважаю Женю Медведеву, которая приняла такое решение и делает всё, чтобы выбраться из этого колодца. Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», — цитирует Тарасову Sport24.
Медведева является двукратной чемпионкой Европы и мира. На Олимпиаде она завоевала два серебра – в командных соревнованиях и в личном первенстве, где уступила другой россиянке – Алине Загитовой. После этого Медведева приняла решение сменить тренера. От Этери Тутберидзе она ушла к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду.
- 2 ноября 2019
-
12:02
-
11:51
-
11:41
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:28
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
00:56
-
00:43
-
00:11
- 1 ноября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:27
-
22:56
-
22:35
-
22:18
-
21:48
-
21:35
-
21:19
-
21:06
-
20:27
-
20:03
-
19:16
-
18:59
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:51