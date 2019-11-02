Бестемьянова — про жёсткость Тутберидзе: лес рубят — щепки летят
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что жёсткие методы работы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе являются полностью оправданными.
«Вот они — результаты. Значит, она делает всё правильно. Не её задача — продержать спортсмена как можно дольше, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, это происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь.
Этери Георгиевна несколько кокетничает, когда говорит, что работает жёстко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно это делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние прыгают четверные… Когда такое было?» — цитирует Бестемьянову «Национальная служба новостей».
Роднина — о Тутберидзе: и результат, и добрый тренер — так не бывает
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