Бестемьянова — про жёсткость Тутберидзе: лес рубят — щепки летят

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что жёсткие методы работы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе являются полностью оправданными.

«Вот они — результаты. Значит, она делает всё правильно. Не её задача — продержать спортсмена как можно дольше, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, это происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь.

Этери Георгиевна несколько кокетничает, когда говорит, что работает жёстко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно это делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние прыгают четверные… Когда такое было?» — цитирует Бестемьянову «Национальная служба новостей».