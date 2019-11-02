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Загитова оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле

Загитова оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле, Франция.

«Вышла на лёд с мыслью, что хочу насладиться выступлением. Думаю, мне это удалось. Очевидно, что ещё есть над чем поработать, но после короткой программы в целом я довольна собой», — приводит слова 17-летней фигуристки официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Короткую программу на дебютном этапе Гран-при во Франции выиграла российская фигуристка Алёна Косторная. По оценке за технику она опередила Загитову. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.

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