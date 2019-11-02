«Просто сказался 1-й номер». Мама заступилась за неудачно выступившего фигуриста

Мать российского фигуриста Антона Шулепова прокомментировала результат сына в короткой программе на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. 23-летний спортсмен, получивший первый стартовый номер, занял 11-е место.
«Как мама, считаю, что просто сказался первый стартовый номер и первый серьёзный старт в карьере. Будет стараться дальше после полного восстановления», — написала Шулепова во «ВКонтакте».
Произвольную программу на турнире мужчины покажут сегодня, 2 ноября.
Победу в короткой программе одержал американец Нэйтан Чен (102,48). Второе место занял россиянин Александр Самарин (98,48).
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) – 102,48.
2. Александр Самарин (Россия) – 98,48.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 82,50…
7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60…
11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67.
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