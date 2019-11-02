«Просто сказался 1-й номер». Мама заступилась за неудачно выступившего фигуриста

Мать российского фигуриста Антона Шулепова прокомментировала результат сына в короткой программе на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. 23-летний спортсмен, получивший первый стартовый номер, занял 11-е место.

«Как мама, считаю, что просто сказался первый стартовый номер и первый серьёзный старт в карьере. Будет стараться дальше после полного восстановления», — написала Шулепова во «ВКонтакте».

Произвольную программу на турнире мужчины покажут сегодня, 2 ноября.

Победу в короткой программе одержал американец Нэйтан Чен (102,48). Второе место занял россиянин Александр Самарин (98,48).

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Мужчины. Короткая программа



1. Нэйтан Чен (США) – 102,48.

2. Александр Самарин (Россия) – 98,48.

3. Кевин Аймоз (Франция) – 82,50…

7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60…

11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67.