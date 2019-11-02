Фигуристка Косторная прокомментировала дебют на взрослом уровне
Российская фигуристка Алёна Косторная, которая выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, оценила дебют в соревнованиях на взрослом уровне.
«Рада, что смогла показать свой максимум. Но, очевидно, есть кое-что, что можно исправить. В целом это хорошее начало соревнований на взрослом уровне», — цитирует 16-летнюю спортсменку официальный сайт Международного союза конькобежцев.
В короткой программе на этапе Гран-при во Франции по оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 штрафной балл. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.
Американский журналист восхищён катанием Косторной
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