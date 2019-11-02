Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Косторная прокомментировала дебют на взрослом уровне

Фигуристка Косторная прокомментировала дебют на взрослом уровне
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная, которая выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, оценила дебют в соревнованиях на взрослом уровне.

«Рада, что смогла показать свой максимум. Но, очевидно, есть кое-что, что можно исправить. В целом это хорошее начало соревнований на взрослом уровне», — цитирует 16-летнюю спортсменку официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В короткой программе на этапе Гран-при во Франции по оценке за технику Косторная почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 штрафной балл. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.

Американский журналист восхищён катанием Косторной
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019