Косторная выступит сразу после Загитовой в произвольной программе в Гренобле

Российская фигуристка Алёна Косторная, лидирующая по итогам короткой программы на этапе Гран-при Франции, согласно жеребьёвке выйдет на лёд предпоследней в сильнейшей разминке участниц. Это произойдёт в 22.25 мск.

Алина Загитова, которая идёт второй после первого дня соревнований, выступит перед Косторной — в 22.17 мск. Женская произвольная программа на турнире начнётся в 21.00 мск.

У мужчин произвольную программу согласно жребию будет закрывать действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен. Вице-чемпион Европы Александр Самарин выйдет на лёд во второй разминке девятым. Ещё один представитель России Сергей Воронов выступит в первой разминке в 16:06 мск.

Этап Гран-при в Гренобле завершится завтра, 3 ноября.

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