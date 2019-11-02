Косторная выступит сразу после Загитовой в произвольной программе в Гренобле
Российская фигуристка Алёна Косторная, лидирующая по итогам короткой программы на этапе Гран-при Франции, согласно жеребьёвке выйдет на лёд предпоследней в сильнейшей разминке участниц. Это произойдёт в 22.25 мск.
Алина Загитова, которая идёт второй после первого дня соревнований, выступит перед Косторной — в 22.17 мск. Женская произвольная программа на турнире начнётся в 21.00 мск.
У мужчин произвольную программу согласно жребию будет закрывать действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен. Вице-чемпион Европы Александр Самарин выйдет на лёд во второй разминке девятым. Ещё один представитель России Сергей Воронов выступит в первой разминке в 16:06 мск.
Этап Гран-при в Гренобле завершится завтра, 3 ноября.
ФФККР объяснила, за что Загитова получила штраф на этапе Гран-при во Франции
Загитова оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле
- 2 ноября 2019
-
12:02
-
11:51
-
11:41
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:28
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
00:56
-
00:43
-
00:11
- 1 ноября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:27
-
22:56
-
22:35
-
22:18
-
21:48
-
21:35
-
21:19
-
21:06
-
20:27
-
20:03
-
19:16
-
18:59
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:51
Партнерский контент