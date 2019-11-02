Конькобежка Шихова одержала победу на дистанции 1500 м на чемпионате России

Призёр Олимпийских игр Екатерина Шихова заняла первое место на дистанции 1500 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Коломне.

Шихова преодолела дистанцию за 1 минуту 56,07 секунды.

Серебро завоевала Евгения Лаленкова — 1.57,20. Призовую тройку замкнула Дарья Качанова (1.57,28).

Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2019/20.



Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна

Женщины. Дистанция 1500 м



1. Екатерина Шихова — 1.56,07

2. Евгения Лаленкова — 1.57,20

3. Дарья Качанова — 1.57,28.