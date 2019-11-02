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Конькобежка Шихова одержала победу на дистанции 1500 м на чемпионате России

Конькобежка Шихова одержала победу на дистанции 1500 м на чемпионате России
Другие / Конькобежный спорт 0

Призёр Олимпийских игр Екатерина Шихова заняла первое место на дистанции 1500 м на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Коломне.

Шихова преодолела дистанцию за 1 минуту 56,07 секунды.

Серебро завоевала Евгения Лаленкова — 1.57,20. Призовую тройку замкнула Дарья Качанова (1.57,28).

Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2019/20.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Женщины. Дистанция 1500 м

1. Екатерина Шихова — 1.56,07
2. Евгения Лаленкова — 1.57,20
3. Дарья Качанова — 1.57,28.

Качанова установила рекорд на дистанции 1000 м на ЧР по конькобежному спорту
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