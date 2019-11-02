Фигуристка Туктамышева решила провести опрос в социальной сети

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что проводит опрос среди поклонников.
«Хочу больше узнать вас! Веду „Инстаграм“ достаточно давно, равно как и выступаю, но, когда мне понадобилось подробно рассказать о том, кто же мои подписчики, я растерялась. Чтобы узнать вас получше, я подготовила лёгкий опрос.
Готовлю для вас кое-что крайне интересное, и у вас есть возможность поучаствовать в этом, просто заполнив опрос по ссылке в моём профиле, это займёт около 5 минут. Анонимно.
Для тех, кто уже прошёл опрос: поделитесь впечатлениями от концовки в комментариях. И добро пожаловать на борт", — написала Туктамышева в «Инстаграме».
Напомним, на Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США) Туктамышева заняла третье место. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова.
Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
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