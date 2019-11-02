Сборная ЮАР выиграла у Англии в финале Кубке мира по регби

Сборная ЮАР по регби взяла верх над командой Англии со счётом 32:12 в финале Кубка мира. Соревнования прошли в Японии.
ЮАР завоевала трофей в третий раз в истории и по этому показателю догнала Новую Зеландию, которая ранее единолично лидировала по количеству побед. Южноафриканцы выигрывали Кубок мира в 1995 и 2007 годах. В финале 2007 года африканцы переиграли англичан со счётом 15:6.
Для англичан это четвёртый финал в истории, для сборной ЮАР — третий. Главный тренер сборной Англии австралиец Эдди Джонс стал первым иностранцем, который вывел команду в финал Кубка мира.
Впервые на финальном матче работал главный арбитр не из англоязычной страны. Поединок обслуживал француз Жером Гарсес.
Регби. Кубок мира. Япония
Финал
Англия — ЮАР — 12:32 (6:12, 6:20)
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